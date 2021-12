Prima Pagina IN Edicola: Inter, Zhang tratta il club col ‘boss della sanità’

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Straus, il boss della sanità che vuole l’Inter americana. Vi raccontiamo con chi tratta Zhang.

TUTTOSPORT

Inter. Dzeko, i record che non ti aspetti. Solo Cristiano Ronaldo meglio di Edin tra i bomber over 35: per ora, derby vinto con Ibrahimovic.