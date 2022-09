Prima Pagina IN Edicola: Inter, Zhang sotto attacco! Problemi in Tribunale

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

TUTTOSPORT Inter, Zhang sotto attacco. La curva lo invita ad andarsene, mentre un gruppo di banche cinesi si rivolge al Tribunale per recuperare 250 milioni non saldati. Bergomi: «Inter, hai perso la tua anima». Intervista allo storico capitano