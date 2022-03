Prima Pagina IN Edicola: Inter, Zhang ricarica Inzaghi. Marotta punta Veretout

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto, fra otto giorni un Derby d’Italia che può essere decisivo. Juventus, Paulo vuole chiudere alla grande fare gol ai nerazzurri il primo obiettivo. E ieri è andata a segno nella partitella. La scossa Zhang ricarica Simone. Inter, Inzaghi rinfrancato dall’incontro con il presidente: sogna di regalare ai tifosi la vittoria nella sfida più attesa.

TUTTOSPORT

Derby d’Italia. Frattesi, che sfida! La Juventus piomba sul neroverde: ora Marotta punta su Veretout per rafforzare il centrocampo dell’Inter.