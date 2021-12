Prima Pagina IN Edicola: Inter, via libera! Contro il Cagliari c’è Sanchez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, via libera. Ibrahimovic salva il Milan a Udine (1-1), Inzaghi oggi punta al sorpasso. Sabato ricco di sorprese in vetta, anche il Napoli può approfittarne.

TUTTOSPORT

Sanchez, meritati l’Inter. Stasera titolare. Il cileno contro il Cagliari deve dimostrare di valere la conferma.