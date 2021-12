Prima Pagina IN Edicola: Inter-Torino, Dimarco esalta Juric e Inzaghi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

Salernitana, stop COVID-19. E Immobile è positivo. Tre contagiati, nuovi test in vista della gara di oggi a Udine. Con i tamponi negativi sì dell’ASL alla partenza. Marino: «Si gioca». Anche l’attaccante della Lazio farà un altro esame: niente Venezia.

Inter-Torino. Dimarco: «Juric e Inzaghi che maestri». L’esterno esalta i tecnici che domani si sfideranno a San Siro.