Prima Pagina IN Edicola: Inter, i tifosi aiutano Zhang. Mossa Lazaro

CORRIERE DELLO SPORT

Zhang in difficoltà, lo finanziano i tifosi. Incassi, nerazzurri davanti a tutti: media spettatori salita a 72.381. Ma i problemi restano. Inter, Juve, Viola. Aprile senza stop. Europa, Serie A, Coppa Italia per i tre club sarà un mese senza precedenti: 9 gare in 30 giorni.

TUTTOSPORT

Lazaro cambia agente per rimanere al Toro. Trattative avviate per il riscatto dall’Inter, mentre l’austriaco si avvicina al rientro.