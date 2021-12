Prima Pagina IN Edicola: Inter svolta Inzaghi, Dzeko ha oscurato Lukaku!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto per quattro: «Un club esclusivo». Milan, Inter, Napoli e Atalanta hanno fatto il vuoto: quasi impossibile che le inseguitrici possano rientrare. Il peso della rosa lunga. La svolta di Inzaghi: Dzeko superstar ha oscurato Lukaku.

TUTTOSPORT

Domani Real Madrid-Inter, Inzaghi insaziabile.