Prima Pagina IN Edicola: Inter stesa dal Bayern Monaco e San Siro fischia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT FenomeNapoli! Lezione al Liverpool, Kvara incanta: il Maradona in delirio (4-1). Sané micidiale, il Bayern Monaco stende l’Inter e San Siro fischia (0-2). La squadra tedesca mette a nudo i limiti dei nerazzurri. Inzaghi amaro: «Troppi errori».

TUTTOSPORT

FantaNapoli, sprofondo Inter. Delirio al Maradona: 4-1 al Liverpool! Dominio Bayern Monaco a San Siro. Dopo il tonfo nel Derby, sempre più pesante la situazione di Inzaghi