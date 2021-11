Prima Pagina IN Edicola: Inter, si ricomincia! Ribaltata la capolista

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, si ricomincia. Inzaghi a -4 dalla vetta: «Successo chiave, ora la Champions League». Nerazzurri OK al Meazza (3-2): dopo il Milan anche il Napoli perde l’imbattibilità. Spalletti avanti con Zielinski, la replica di Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez. Mertens a segno, poi fallisce il 3-3. Fratture multiple per Osimhen: notte in ospedale, sarà operato.

TUTTOSPORT

Inter spaccanapoli. Juventus, credici! I nerazzurri ribaltano la capolista e si portano a -4 dalla vetta. Osimhen, fratture multiple al viso: almeno un mese di stop. A -11 rientrano in corsa anche i bianconeri che adesso si concentrano sulla Champions League: domani a Londra contro il Chelsea.