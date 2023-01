Prima Pagina IN Edicola: Inter show, crisi Milan. Inzaghi re di Coppe

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Re di Coppe. Milan travolto con un 3-0 firmato Dimarco, Dzeko e Lautaro. Settimo trionfo per i nerazzurri. Simone felice: «Vincere così è bellissimo». Duro scontro tra Figc e Lega sulla scelta di Riyad.

TUTTOSPORT

Inter show, crisi Milan. Dimarco-Dzeko-Lautaro: la Supercoppa è nerazzurra per settima volta. Inzaghi record, 4 su 4. Pioli, è buio pesto.