Prima Pagina IN Edicola: Inter rimontata, esalta Monza, Juventus e Galliani

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Inter rimontata a Monza (2-2). Inzaghi: «Negato un gol valido». I nerazzurri in vantaggio con Darmian e Lautaro, rischiano il KO nel recupero. TUTTOSPORT L’Inter esalta Monza, Juve e Galliani… La testa di Dumfries sullo stacco di Caldirola beffa Onana al 93′: Inzaghi a -3 da Allegri.