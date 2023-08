Prima Pagina IN Edicola: Inter, Pavard più Sanchez. Correa-Torino

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Pavard più Sanchez. Il difensore francese in arrivo dal Bayern: affare da 30 milioni più 3 di bonus. Correa in uscita: se va in prestito torna l’asso cileno.

TUTTOSPORT

Toro, anche Correa. L’Inter disponibile al prestito coprendo parte dell’ingaggio, ma si deve convincere il giocatore. Juric insiste: «Con tre rinforzi giusti, salto di qualità».