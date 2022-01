Prima Pagina IN Edicola: Inter, oggi Gosens. Poi Dybala e Scamacca!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Capello: «Il Napoli può solo crescere ma lo scudetto dipende dall’Inter». Gosens-Caicedo, Inzaghi risponde. Oggi le visite per il tedesco. Le lacrime di Kessié, il Milan in ansia. Infortunio in Coppa d’Africa.

TUTTOSPORT

Inter, non solo Dybala. Scamacca: via libera! I nerazzurri rispondono alla Juventus: controllano la situazione sulla Joya e lavorano col Sassuolo.