Prima Pagina IN Edicola: Inter, notte a -1! Inzaghi spera da Lazio e San Siro

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, scatto scudetto. In vetta si accorcia la classifica: tre squadre in lotta, Gasperini insegue. Vince 0-2 a Venezia e si porta a -1 da Milan e Napoli: gol di Calhanoglu e Lautaro Martinez. Inzaghi avverte la concorrenza: «Non ci fermiamo». Pioli e Spalletti condannati a battere il Sassuolo (15) e la Lazio (20.45).

TUTTOSPORT

Inter, notte a -1. Calhanoglu e Lautaro Martinez stendono il Venezia: i nerazzurri, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, si portano a una sola lunghezza dal tandem di vertice. Inzaghi spera in un’impresa della Lazio a Napoli e attende buone notizie anche da San Siro.