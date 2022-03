Prima Pagina IN Edicola: l’Inter non c’è più, Inzaghi si autoaccusa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter non c’è più. Pari con la Viola, sette punti in sette gare. Inzaghi: «Io primo responsabile». Successi del Milan a Cagliari (0-1) e del Napoli in rimonta sull’Udinese (2-1). Pioli si porta a +6 sui nerazzurri, Spalletti resta in scia con Osimhen. Negli anticipi per lo scudetto la frenata (1-1) di Simone. E oggi la Juventus, con Dybala titolare, può avvicinarsi al terzo posto.

TUTTOSPORT

L’Inter perduta. Il Milan di Bennacer conserva il +3 sul Napoli di Osimhen. Inzaghi, frenata con la Viola: botta e risposta Torreira-Dumfries, nerazzurri a -6.