Prima Pagina IN Edicola: Inter-Napoli vale doppio! Aggancio Gasperini

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter-Napoli vale doppio: Inzaghi vuole il -4, Spalletti cerca l’allungo. Lautaro Martinez-Insigne caccia al gol.

TUTTOSPORT

L’Inter stasera contro il Napoli per avvicinare la vetta. Atalanta terza, è tornata la Dea del gol. Cinquina allo Spezia: Zapata super. Doppio Pasalic, Gasperini aggancia l’Inter.