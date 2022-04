Prima Pagina IN Edicola: Inter e Milan botta e risposta. Svolta cambi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Volata Scudetto: negli anticipi vincono le milanesi, lunedì Napoli-Roma. Botta e risposta tra Inter e Milan, Pioli resta avanti di due punti. Inzaghi passa a La Spezia (1-3): «Lucidi e maturi». Poi la capolista si impone (2-0) e affonda il Genoa. Leao-Messias il ritorno al gol. Lautaro Martinez-Sanchez la svolta dei cambi.

TUTTOSPORT

Sprint Scudetto alla milanese. Continua il testa a testa in vetta. Il Milan con Leao e Messias piega il Genoa e risponde all’Inter vittoriosa a La Spezia con i gol di Brozovic, Lautaro Martinez e Sanchez. Per il club rossonero cessione in vista al fondo Investcorp.