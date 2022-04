Prima Pagina IN Edicola: Inter, fa malissimo. Con PapeRadu KO a Bologna

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Colpo di scena nella volata Scudetto: i campioni fermati (1-2) al Dall’Ara. Inter, fa malissimo. Clamoroso KO a Bologna, niente sorpasso: il Milan resta in vetta. Nerazzurri subito in vantaggio con Perisic, poi l’1-1 di Arnautovic. Nel finale, l’incredibile errore di Radu che aveva sostuito Handanovic prima dell’inizio. Inzaghi: «Possiamo recuperare».

TUTTOSPORT

Con PapeRadu Inter a fondo. Il Bologna che ribalta i nerazzurri che pagano a caro prezzo il grave errore del sostituto di Handanovic. Niente sorpasso, esulta il Milan.