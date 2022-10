Prima Pagina IN Edicola: Inter, magia per Inzaghi! Calhanoglu fa l’impresa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter si scopre grande: 1-0 al Barcellona. Champions League: ossigeno per Inzaghi.. I nerazzurri ritrovano la vittoria e il gioco nella sera più difficile. Decide una splendida rasoiata di Calhanoglu. Simone: «Bel segnale».

TUTTOSPORT

Inter, magia per Inzaghi. Calhanoglu firma l’impresa col Barcellona e allontana la crisi: «Sì, è per il nostro allenatore».