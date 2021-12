Prima Pagina IN Edicola: Inter a Madrid per il prestigio, con Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Europa siamo noi. In testa al campionato, Milan e Inter preparano l’assalto Champions League. Inzaghi al Bernabéu per il prestigio: vuole soffiare il primato ad Ancelotti. Lautaro Martinez guiderà l’attacco anti-Real Madrid.

TUTTOSPORT

Vamos, Inter! L’Inter a Madrid va a caccia di una vittoria sul Real Madrid, riuscita in passato solo al mago Herrera.