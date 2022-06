Prima Pagina IN Edicola: Inter, Lukaku atteso a Milano! Skriniar al Chelsea

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Countdown Lukaku: trattativa a oltranza con il Chelsea, la chiusura è imminente. Romelu, atteso l’annuncio: tutto predisposto per lo sbarco a Milano. Forse oggi la video-call con gli inglesi. Zhang pronto a salire fino a 12 milioni per il prestito. Già allertata la clinica per le visite mediche. Affare Dybala in stand-by

TUTTOSPORT

Lukaku all’Inter e Skriniar al Chelsea, patto fra club. In ballo anche Dumfries. L’intesa può portare al sorpasso sul PSG per lo slovacco. Conte chiama Lautaro Martinez, che però vuole restare nerazzurro.