Prima Pagina IN Edicola: Inter-Liverpool, notte da sogno! E c’è Bastoni

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Reds carpet. Ottavi di Champions League, Inter-Liverpool (ore 21) è una prima da Oscar. Bastoni recuperato, in attacco Lautaro Martinez al fianco di Dzeko. Klopp con Salah e Mané: «I nerazzurri sono un top team». Inzaghi: «Inglesi favoriti, ma noi non partiamo battuti». Intervista a Bergomi: «Perisic e Dumfries gli uomini chiave».

TUTTOSPORT

Inter-Liverpool, notte da sogno in Champions League.