Prima Pagina IN Edicola: Inter KO col Real Madrid. Zhang cede quote?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Milano stecca. Nel giorno della prima alla Scala, Pioli e Inzaghi battuti in Champions League. Inter KO al Bernabéu (2-0): il Real Madrid di Ancelotti festeggia da primo. A Madrid ci pensano Kroos e Asensio. L’indiscrezione: «Suning cerca nuovi capitali per la società». Secondo Bloomberg Zhang potrebbe cedere a inizio anno quote del club.

TUTTOSPORT

Inter KO col Real Madrid e seconda.