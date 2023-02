Prima Pagina IN Edicola: Coppa Italia, Inter-Juventus. Skriniar perde la fascia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Darmian firma e Skriniar perde la fascia. L’esterno si lega fino al 2024, lo slovacco degradato rivuole il posto.

TUTTOSPORT

Un gol di Bremer elimina la Lazio e porta i bianconeri (finalmente solidi e concreti) in semifinale: lì aspetta l’Inter per una doppia sfida che per i tifosi significherà molto. Marchegiani: «Milan, senza Kessié non hai più una difesa. Inter: Dzeko sempre!».