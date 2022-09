Prima Pagina IN Edicola: Inter all’inferno, Leao rovescia il Derby di Milano

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Il portoghese rovescia l’Inter (3-2), il georgiano stende la Lazio (1-2). Due diavoli. Leao e Kvara fenomenali: trascinano il Milan e il Napoli in vetta. Brozovic illude Inzaghi, poi Rafael si trasforma: realizza l’1-1, fa l’assist per Giroud e timbra il gol del 3-1. Inutile il gol lampo di Dzeko. TUTTOSPORT Leao indiavolato, Inter all’inferno. Il portoghese (doppietta) e Giroud devastanti. Inzaghi: «Blackout inammissibile».