Prima Pagina IN Edicola: Inter già in testa, Spezia dominato! Arriva Acerbi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Tanta Inter. I nerazzurri dominano e si divertono (3-0). Stasera il Milan: ostacolo Gasperini. Spezia mai in partita: Inzaghi sorride con Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa. Simone vola al comando: «Una grande prestazione in uno stadio fantastico». Acerbi in arrivo.

TUTTOSPORT

San Siro in festa, Inter già in testa. Lautaro Martinez, Calhanoglu, Correa: ciao Spezia.