Prima Pagina IN Edicola: Inter, furia con Rocchi! In arrivo dossier dei torti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il VAR sotto accusa, l’ira di Napoli e Inter. Un altro weekend di caos si chiude tra sanzioni e polemiche. Mourinho, Gasperini, Spalletti e Inzaghi squalificati per un turno. De Laurentiis chiama i vertici per protestare. I nerazzurri preparano un dossier dei torti subiti.

TUTTOSPORT

Il caso arbitri. Rocchi, l’Inter è furiosa. Il designatore ha promosso la direzione di Mariani con la Juventus, rigore compreso. Marotta: «Chiediamo uniformità».