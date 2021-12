Prima Pagina IN Edicola: Inter, fuga di Natale! Raggiunta quota 103

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Simone se ne va. L’Inter travolge la Salernitana (0-5), Inzaghi: «In testa per restarci». Nerazzurri a +4 sul Milan, che domani sera sfiderà il Napoli a San Siro. Sesto successo di fila: a segno Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini. Alle 15 l’Atalanta contro la Roma per il secondo posto. Anticipi e posticipi dei primi quattro turni del 2022: Bologna-Inter a pranzo il 6 gennaio.

TUTTOSPORT

La carica dei 103! Inter, fuga di Natale. Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez, Gagliardini: Salernitana KO. Sei vittorie di fila, 103 gol nel 2021 e +4 sul Milan.