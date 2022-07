Prima Pagina IN Edicola: Inter tra emiri e americani. Zhang vuole il +60

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il manager di Paulo allarga il fronte della trattativa. Anche il Napoli chiama Dybala. De Laurentiis si infila tra le due milanesi e Berlusconi. L’argentino aspetta un cenno da Marotta per chiudere ma nel frattempo si guarda attorno. E i contatti si moltiplicano. Ecco Mkhitaryan: «Voglio molti trofei». Inter nel radar di emiri e americani.

TUTTOSPORT

L’ordine di Zhang: il saldo deve essere +60. Inter, urgenza cessioni. Mancano 30 milioni. Il PSG accelera per Skriniar, poi tocca a Pinamonti all’Atalanta. Ma non basta ancora. Rebus de Vrij.