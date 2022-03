Prima Pagina IN Edicola: Inter, ecco Dybala (per la Juventus). Ora scontro diretto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La Juventus addosso. I bianconeri voltano pagina dopo il KO in Champions League: 2-0 alla Salernitana. Allegri a un punto dall’Inter: alla ripresa lo scontro diretto.

TUTTOSPORT

Inter, eccomi! Dybala torna protagonista sbloccando il risultato con la Salernitana: Vlahovic firma il 2-0. La Juventus a -1 dai nerazzurri, e dopo la sosta lo scontro diretto che può sancire il sorpasso dei bianconeri.