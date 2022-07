Prima Pagina IN Edicola: Inter, la Curva mette le cose in chiaro su Skriniar

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Juve in top class. Allegri vola in USA con Bremer e la spinta dei tifosi. Inter, striscione sotto la sede: «Skriniar non si tocca». TUTTOSPORT Il quotidiano piemontese non apre con temi legati all’Inter.