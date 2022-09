Prima Pagina IN Edicola: Inter corto muso, Torino dal sogno alla beffa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

A muso corto. Anche all’Inter basta solo un gol (Brozovic) per battere il Torino.

TUTTOSPORT

Torino dal sogno alla beffa. Brozovic castiga, l’Inter si rialza. Fatale il buco del baby Ilkhan che esce sanguinante e in lacrime: il gol dell’asso croato all’89’ fa respirare Inzaghi e punisce ancora una volta gli errori al tiro e i limiti d’organico dei granata, penalizzati dai cambi dopo aver esaltato Handanovic e spaventato San Siro.