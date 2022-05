Prima Pagina IN Edicola: Inter, c’è Asllani. Un segnale da Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lautaro Martinez si lega alla città. Il ristorante del Toro, un segnale all’Inter. Perché Inzaghi deve crederci.

TUTTOSPORT

Inter: Asllani in pole come vice Brozovic. Porte chiuse a Paredes e Pjanic, si punta su un giovane: il preferito è la rivelazione dell’Empoli.