Prima Pagina IN Edicola: Inter-Bayern Monaco, parla un grande doppio ex

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Rumenigge: «Juventus più forte tra le italiane». «Inter-Bayern Monaco apertissima. Lukaku? Bella mossa». TUTTOSPORT Il quotidiano torinese non apre con temi legati all’Inter.