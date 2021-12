Prima Pagina IN Edicola: Inter, ammucchiata e -2! Dominato lo Spezia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’ammucchiata. Equilibrio in testa alla classifica: le milanesi accorciano su Spalletti. Il Napoli si fa rimontare dal Sassuolo (2-2), ora è a +1 sul Milan. L’Inter batte lo Spezia: -2 dalla vetta. Gagliardini-Lautaro Martinez: Inzaghi avanza (2-0).

TUTTOSPORT

Il Napoli frena, Milan e Inter si avvicinano. “Arriviamo!” La squadra di Spalletti si fa rimontare dal Sassuolo, ne approfittano le milanesi: Pioli dà un triplo dispiacere a Shevchenko con il gol di Ibrahimovic e la doppietta di Messias, mentre i nerazzurri dominano lo Spezia con Gagliardini e Lautaro Martinez.