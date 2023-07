Prima Pagina IN Edicola: Inter-Al Nassr, Lautaro Martinez in coppia con Thuram

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

INTER-AL NASSR: Lautaro Martinez insieme a Marcus Thuram, nelle probabili formazioni, per il tandem pensato da Simone Inzaghi contro la squadra araba di Cristiano Ronaldo. Tutto pronto perciò per la prima amichevole in Giappone dei nerazzurri. Per Paulo Dybala è invece sempre più vicina la firma del rinnovo con la Roma.

TUTTOSPORT

OPERAZIONE PER SBLOCCARE SOMMER: Il Bayern Monaco è fortemente interessato al profilo di Wojciech Szczesny della Juventus per la porta. Può essere questa l’operazione che sblocca Yann Sommer in ottica Inter?