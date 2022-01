Prima Pagina IN Edicola: Inter ai box, Milan a -1. Lega Serie A linea dura

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter e Atalanta costrette ai box, i rossoneri si portano a -1 dalla capolista. Il Milan allunga sulle rivali, i giallorossi contestano le decisioni arbitrali. A Bologna non si è giocato: allenamento per i nerazzurri. Inzaghi sfiderà domenica la “sua” Lazio, fermata dall’Empoli (3-3). La Lega Serie A e il decreto azzera-ASL. «Provvedimenti incoerenti e confusi. Con il nuovo protocollo finiremo la stagione». Il Governo convoca club e Regioni dopo gli stop per COVID-19.

TUTTOSPORT

Milan, sei da scudetto. Pioli a -1 dall’Inter. 3-1 alla Roma che chiude in nove (e Ibrahimovic sbaglia un rigore), Mourinho furioso per il penalty negato a Zaniolo. Mai più così. Dopo le quattro partite saltate, linea dura Lega Serie A: basta ASL, da domenica con tredici tesserati disponibili si gioca. Marotta: «Intervenga il Governo».