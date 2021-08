Prima Pagina IN Edicola – Insigne scuote Napoli, Inter pronta! Preso Dumfries

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Colpo Dumfries, l’erede di Hakimi. L’olandese per Inzaghi: 15 milioni. – «Posso andar via». Insigne apre all’addio, il club studia le alternative. Inter pronta. Tiene banco il caso del capitano del Napoli in scadenza di contratto. La confidenza del capitano azzurro scuote lo spogliatoio. – L’Atletico Madrid su Vlahovic. Il Barcellona offre Coutinho alla Lazio.

TUTTOSPORT

Inter, preso Dumfries! Assegnata l’eredità di Hakimi: i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il PSV Eindhoven per l’esterno olandese, già sbarcato in Italia. Prossimo colpo: Correa o Insigne. Ufficiale: Lukaku al Chelsea, contratto fino al 2025.