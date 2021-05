Prima Pagina IN Edicola: Hakimi, il PSG arriva a 70. Inter, idea Raspadori

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, PSG su Hakimi. Si chiude a settanta milioni. La mossa del club francese: accordo a un passo coi nerazzurri. Inzaghi ha firmato per due anni a quattro milioni, slitta l’ufficializzazione.

TUTTOSPORT

Hakimi-PSG, si chiude a sessanta milioni. Previsti anche bonus per i nerazzurri. Bastoni rinnova: 2024. Skriniar: «Io resto». Idee Florenzi e Raspadori. Conte tratta con il Real Madrid.