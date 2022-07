Prima Pagina IN Edicola: Dybala, Inter-Roma. Skriniar vicinissimo al PSG

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT La Joya al centro del mercato: anche le grandi d’Europa alla finestra. Dybala, è Inter-Roma. Paulo incontro l’agente: Marotta e Pinto avanti, il Napoli nell’ombra. Sull’argentino pure Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona e Manchester United. Lui in Italia e si allena da solo. Centrali in fuga: Bayern a Torino per de Ligt, Skriniar vicinissimo al Psg. TUTTOSPORT Per il quotidiano piemontese prima pagina non a tema Inter.