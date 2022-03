Prima Pagina IN Edicola: Dybala-Inter possibile! Lautaro Martinez non parte

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

In casa Inter stop COVID-19, Lautaro Martinez non parte. Addio Joya. La Juventus scarica Dybala: «Non è più al centro del progetto». La rottura tra il club e l’agente. Paulo ora guarda alla Premier League e al Barcellona.

TUTTOSPORT

Joya inter-rotta. Dopo sette anni il rapporto fra Dybala e la Juventus è arrivato al capolinea. Niente rinnovo, a giugno l’argentino potrebbe diventare nerazzurro. Arrivabene: «Paulo non era più al centro del progetto».