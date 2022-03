Prima Pagina IN Edicola: (Dybala) No all’Inter no! Juve-Inter decide tutto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Alla ripresa del campionato. Scudetto e Champions. Juve-Inter decide tutto. Siamo tutti appesi alla Macedonia e speriamo di restare appesi giorni dopo anche al Portogallo o alla Turchia. Infine speriamo di liberarci di questa annata.

TUTTOSPORT

No all’Inter No! Il popolo bianconero scosso dal divorzio tra la Juve e Dybala e soprattutto dal possibile passaggio della Joya ai nerazzurri. L’argentino è deluso e vuole a tutti i costi farsi rimpiangere dalla società.