La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, la festa scudetto dopo il 5-1 all’Udinese ma tiene banco il tecnico. Il vice Stellini: «Conte? Serve un progetto top. Sul futuro deve decidere la società».

TUTTOSPORT

Delirio Inter! Mille allo stadio, ventimila all’esterno per festeggiare lo scudetto. L’omaggio a medici e infermieri. I nerazzurri chiudono con il 5-1 all’Udinese.