Prima Pagina IN Edicola: Cuadrado-Inter, Giuntoli e Marotta botte

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Vuole la Roma. Juve, Inter e Milan ci sono ancora ma Morata ha in testa una squadra. PSG su Kane, Vlahovic in sospeso. Lukaku è a Londra e ha fretta. Cuadrado all’Inter: accordo per un anno.

TUTTOSPORT

Giuntoli-Marotta sono già botte. Da Lukaku a Morata, da Samardzic a Holm: interferenza al veleno. In attesa che si sblocchino i casi Vlahovic (atteso dal PSG) e Pogba (tentato dall’Arabia). L’ultima mossa bianconera è provare a prenotare Baldanzi per la trequarti. Sfide e dispetti rilanciano Juve-Inter. Mentre Cuadrado diventa nerazzurro.