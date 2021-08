Prima Pagina IN Edicola: Correa oggi già in campo! Inter, pure Scamacca

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter e Inzaghi hanno la punta. Correa a Milano, già oggi in campo. L’argentino potrebbe essere convocato per la sfida di Verona. Champions League, alle 18 i sorteggi: Inter, Milan, Atalanta e Juventus col fiato sospeso. Allarme COVID-19. Nazionali: il no dei club agli stranieri. La Lega Serie A con le società: viaggi negati se c’è obbligo di quarantena.

TUTTOSPORT

Inter all’attacco, Scamacca dopo Correa! Il Tucu a Milano, oggi da Inzaghi. Tentativo per la punta del Sassuolo. La Lega Serie A con i club: no giocatori alle nazionali. La Serie A come Premier League e Liga: «Sostegno a chi non farà partire i calciatori».