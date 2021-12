Prima Pagina IN Edicola: Correa carica Roma-Inter, speranza Eriksen

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Correa: «Roma ti batto ancora. Mourinho agguerrito ma ricordo un mio derby fantastico con la Lazio… All’Inter voglio la seconda stella».

TUTTOSPORT

Dopo 173 giorni riecco Eriksen in campo! Allenamento al centro sportivo ell’Odense, il primo dall’arresto cardiaco: un segnale di speranza.