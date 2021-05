Prima Pagina IN Edicola: Conte via? Aumenta ipotesi transare con l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Conte allo strappo. Inter, prende sempre più quota l’ipotesi di una transazione per il divorzio. Cessioni per novanta milioni e stipendi tagliati, ma il tecnico non ci sta. Antonio posta l’immagine della squadra col commento: «Tutti insieme». Torna la pista del Tottenham.

TUTTOSPORT

Allegri di nuovo allo Stadium per il match a favore della ricerca sul cancro: pronta l’intesa per il suo ritorno alla Juventus.