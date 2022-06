Prima Pagina IN Edicola: comanda Lukaku. Bremer, la Juventus insidia l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il ritorno da re del centravanti belga in Serie A infiamma il mercato. Comando io! Lukaku sbarca a Milano, si riprende l’Inter e prenota lo Scudetto. Ecco Big: questa mattina le visite mediche poi la firma tanto desiderata, che rappresenta anche un successo della strategia di Marotta. Skriniar in partenza, si punta su Bremer.

TUTTOSPORT

Contatto Bremer. I bianconeri si inseriscono nella trattativa fra Toro e Inter per il centrale. Se parte de Ligt, anche il brasiliano fra le alternative.