Prima Pagina IN Edicola: colpaccio Napoli col Milan, Inter campione d’inverno

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Colpaccio Napoli. Batte il Milan a San Siro (0-1), lo aggancia e scavalca l’Atalanta. Elmas decide il big-match l’Inter rimane a +4, è campione d’inverno.

TUTTOSPORT

Inter campione d’inverno. Ma che Napoli! Elmas colpisce e il Milan si arrende a San Siro. Polemiche per il gol dell’1-1 annullato a Kessié nel recupero.