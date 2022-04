Prima Pagina IN Edicola: La coda del diavolo, mercoledì Inter a Bologna

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto, i rossoneri battono 2-1 la Lazio. Mercoledì i campioni a Bologna. La coda del diavolo. Il Milan risponde all’Inter: passa all’Olimpico e si riporta in vetta a +2. Se vince il migliore vince l’Inter.

TUTTOSPORT

Nessuna apertura con l’Inter in primo piano per il giornale piemontese.